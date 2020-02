(Görüntülü) (ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: "Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz"

\"Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir\"

\"Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli\"

Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / DHA





A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, \"Çıtayı her zaman yukarı çıkarıp, herkesin de desteğiyle güzel bir hava yakalayarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz\" dedi.



Hem milli takım, hem de kulüp takımlarında önemli başarılar yaşayan ve 328 defa Ay-yıldızlı formayı giyen Horasan, geçtiğimiz günlerde A Milli Kadın Takımı menajerliğine getirildi.



Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Yasemin Horasan, bu görev sonrası mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.



\"TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYORUZ\"



Kadın Milli Takımı\'nın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirten Horasan, \"Mutlu ve heyecanlıyım. Oyunculuğum zamanında, staff dönemimde de milli takıma hizmet ettim. Şimdi de böyle bir pozisyonda hizmet şansı doğdu. Biz de çıtayı her zaman yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Kadınlar milli takım düzeyinde çok önemli başarılarımız var. Çıtayı her zaman yukarı çıkarıp, herkesin de desteğiyle güzel bir hava yakalayarak tekrar yükselişe geçmek istiyoruz. Tabii ki uğraş gerektiren bir iş. Bu işe çok fazla yatırım yapan tecrübeli bir ekibimiz var. Umuyorum ki hep beraber çok güzel şeyler yaşayacağız\" diye konuştu.



\"GENÇ OYUNCULAR TAKIMA ADAPTE OLDUĞUNDA YENİDEN MADALYALAR GELECEKTİR\"



Genç ve tecrübeli oyuncuların adaptasyon sürecini atlatması halinde yeniden başarıların geleceğini vurgulayan Yasemin Horasan, \"Bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Gençlerin takıma adapte olma süreleri var. Tecrübe kazanmaları ve sorumluluk almaları gereken zamanlar yaşıyoruz. Bütün sporcularımız çok kaliteli. Bu ülkenin kadın basketbolunun hedeflerinin hepsinin ne olduğunun çok farkındalar. Adaptasyon süreci tamamlandığında da çok daha oturmuş bir basketbol oynayacağımızı ve alışık olduğumuz dünya şampiyonası ve olimpiyatlara katılarak madalyalar alacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.



\"ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULAR ÇOK KALİTELİ\"



Milli Takımın altyapısında çok yetenekli oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, \"80 jenerasyonunun bırakmasıyla beraber bir gençleşmeye gidildi. Bütün dünya basketbolunda da gidiliyor. Bizim aşağıdan gelen oyuncularımız da çok kaliteli. Onların bir alt jenerasyonunda da çok yetenekli isimler var. Mümkün olduğu kadar genç ve potansiyelli oyuncuları havuzumuza katarak, ne kadar büyük bir ağ yakalarsak o kadar güzel bir iş başarmış oluruz. İnşallah Türk basketboluna çok çok daha güzel hizmetler yapacağız\" dedi.