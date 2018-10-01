(Görüntülü) Oyuncu Tuba Ünsal, sigara izmariti ve çöp topladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı. Ünsal, \"En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil\" dedi.



İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı. Antalya\'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı\'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı. Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.



\'SİGARA İZMARİTİ VAR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ\'



Bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı. Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, “Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım\" dedi.



\'TÜRKİYE\'NİN AB İLE PARALEL ÇALIŞMALAR ÜRETMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR\'



İklim Haftası\'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere aktığını da ifade eden Berger, yakın gelecekte denizlerde balıktan çok çöp olacağını anlattı. Sahil temizliği etkinliğine denize kıyısı olan tüm dünya ülkelerinin katıldığını söyleyen Berger, “Türkiye 20 yıl bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye\'nin atıkları önlemek için AB ile paralel çalışmalar üretmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Geleceğimizi korumak için çalışmalıyız\" dedi.



Temizliğin ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.