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(Görüntülü) Oyuncak ayı, polisi alarma geçirdi

Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde çöp konteyneri yanına bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu

31 Mayıs 2018 18:51

Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde çöp konteyneri yanına bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba uzmanının yaptığı kontrolde tehlikeli bir duruma rastlanmadı. Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde çöp konteynerinin yakınına bırakılan oyuncak ayıyı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Oyuncak ayıya bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. ​Çağırılan bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek ayının yanına gitti. Yapılan kontrolden tehlikeli bir duruma rastlanmayınca, ayı çöpe atıldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine açıldı.

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