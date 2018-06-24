(Görüntülü) Oy sonrası piknik keyfi

İbrahim LALELİ- KAMERA Tolga YILDIRIM ANTALYA-DHA) Antalya\'da oyunu erken kullanan kent sakinleri, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Küçük Çaltıcak Piknik Alanı\'nı tıklım tıklım dolduran Antalyalılar, mangal yaktı. Çocuklar deniz kenarında eğlenirken, anne ve babalar mangallık etleri hazırlayıp masayı kurdu.Piknik yapabilmek için ailecek erken saatte oylarını kullandıklarını söyleyen Zeki Şahin, Eşim, torunlarım, kızım ve damadımla pikniğe geldim. Saat 08.00\'de oyumuzu kullandık. Şimdi dinlenmek, yemek zamanı dedi. Leyla Şahin ise oyunu kullandığını, köfteleri hazırladığını söyleyerek seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi. Ailesiyle piknik keyfi yapan bir diğer kent sakini Abdurrahman Özdemir, mangal nöbeti tuttu. Mangalı yakan ve etleri pişiren Özdemir, pişirdiği etleri ailesine taşıdı.