(Görüntülü) Oy kullanmaya giderken kazada yaralandı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, oy kullanmaya giden Mehmet Çalıcı (60), kontrolünden çıkıp, devrilen motosikletten yola savrularak, yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Çalıcı, oy kullanacağı okula gitmek üzere 27 SA 619 plakalı motosikletle yola çıktı. Hükümet Caddesi\'nde ilerleyen Çalıcı, kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu yola savruldu. Yaralanan Mehmet Çalıcı, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.