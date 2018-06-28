(Görüntülü) Otomobillerin zulasından ruhsatsız tabanca çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobillerden birinin arka koltuğunda, diğerinin de açılır tavan penceresinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



​Olay, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 FDH 15 plakalı otomobili durdurdu. Polisler yaptıkları aramada, aracın arka koltuğuna gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve mermi buldu. Otomobil sürücü İbrahim A., gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, yine şüphe üzerine durdurdukları lüks otomobilin açılır tavan penceresinde zulalanmış ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.