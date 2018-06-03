(Görüntülü) Otomobiliyle dereye uçan sürücü aranıyor

Adem AKATİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Maçka ilçesinde otomobiliyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Yücel Öztürk’ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timleri de geldikleri bölgede, zorlu arazi koşullarında derede arama çalışmalarına katıldı. Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Yücel Öztürk, 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka Deresi\'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Yücel Öztürk\'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı. EKİPLER SEFERBER OLDU Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan otomobil ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen otomobilin kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 3’üncü günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Yücel Öztürk’ü arıyor.