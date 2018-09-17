(Görüntülü) Otomobiline giren kediyi tamircide çıkardılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, çocuğunu okula bıraktıktan sonra otomobiline binen Recep Yıldız, kedi sesini duyunca tamirciye gitti. Yarım saat süren çalışmayla yavru kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki evinden çıkıp çocuğunu okula bırakan Recep Yıldız, otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti. Recep Yıldız, kediyi bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Recep Yıldız, daha sonra kedinin bulunup kurtarılması için otomobilini lastikçiye götürdü. Yakıt deposu ile kaporta arasına sıkıştığı görülen yavru kedi bulunduğu yerden çıkartılamayınca, Kemaloyman Sanayi Sitesi’ndeki oto tamircisi ustaları Samet Özay ve Oktay Akyüz aracın altına girerek çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yavru kedi, araçtan çıkarıldı. Esnaf daha sonra kediyi besledi.