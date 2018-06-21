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(Görüntülü) Otomobilin motoruna giren kedi için sürücüye not bıraktılar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde itfaiye ekipleri, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak istedi

21 Haziran 2018 16:13

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde itfaiye ekipleri, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak istedi. Otomobil sahibine ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri aracın ön ve şoför kısmındaki camlarına üzerinde \'Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun. Size ulaşamadık\' yazılı not bıraktı.

Keşan\'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedinin sesini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, motor kısmına giren kediyi tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı. Otomobil sahibine de ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri aracın ön ve şoför kısmındaki camlarına üzerinde, \'Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun. Size ulaşamadık\' yazılı not bıraktı.

Otomobilin motoruna giren yavru kedinin bir süre sonra kendiliğinden dışarı çıkarak, aracın yanından uzaklaştığı bildirildi.

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