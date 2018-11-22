T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

22 Kasım 2018 13:34

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN\'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kavşaktan döndüğü sırada Mücahit Böküş\'ün kullandığı 02 FU 108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yere düşen sürücü Böküş, yaralandı. Yaralanan sürücü çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANKazaYeni MahalleSürücüsüMücahit BöküşFUKazadaBöküşYaralanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24