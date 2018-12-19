T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Otomobili kadının üzerine sürdü, büyük tepki gördü

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti

19 Aralık 2018 09:24

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da kimliği belirsiz bir sürücünün kendisini durdurmak isteyen bir kadını, metrelerce otomobilinin üzerinde taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi\'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen kadını metrelerce arabanın üzerinde götürdü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAANKARAAnkara YenimahalleMahallesiSosyal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24