(Görüntülü) Otomobilden altın çalan hırsız yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım ve 19 çeyrek altın çalan T.K. (31), güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım ve 19 çeyrek altının çalınması üzerine inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin aynı suçtan 21 kaydı bulunan T.K. olduğunu saptadı. Yeri tespit edilen T.K., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Güvenlik kamerası görüntülerinde T.K.\'nin otomobile yaklaşarak uzun süre içerisine baktığı, ardından zorlayarak kapıyı açtığı ve altınları aldığı görüldü.