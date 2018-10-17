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(Görüntülü) Otomobil, TIR'a çarptı 4 yaralı

ŞANLIURFA'da kavşakta dönmeye çalışan TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

17 Ekim 2018 12:23

ŞANLIURFA\'da kavşakta dönmeye çalışan TIR\'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne hareket halindeyken kavşakta dönmeye çalışan 63 AAL 159 plakalı TIR\'a, arkadan gelen 63 ZD 677 palalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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