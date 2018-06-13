(Görüntülü) Otomobil takla attı: 1 polis yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta otomobilin takla atması sonucu polis memuru Selçuk Koylu yaralandı. Kaza, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 46 HP 786 plakalı otomobili ile Kahramanmaraş\'a giden polis memuru Selçuk Koylu, önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazada yaralanan Selçuk Koylu, olay yerine çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Koylu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.