(Görüntülü) Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi ise ağır yaralandı.



Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde, 2\'si çocuk 4 kişilik aile, 40 AJ 145 plakalı otomobille seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu araç kanala uçtu. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kimlik tespitinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.