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(Görüntülü) Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu

11 Ağustos 2018 23:48

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi ise ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde, 2\'si çocuk 4 kişilik aile, 40 AJ 145 plakalı otomobille seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu araç kanala uçtu. Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kimlik tespitinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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