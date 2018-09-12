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(Görüntülü) Otomobil ile zırhlı araç çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, otomobille çarpıştı

12 Eylül 2018 18:51

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğleden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, ana yola çıkan Suriye uyruklu kişinin kullandığı 79 MB 219 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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