(Görüntülü) Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza saat 20.00 sıralarında, Bartın Amasra yolunda meydana geldi. Bartın istikametine giden olan Necati Atav (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) idaresindeki 06 ESN 70 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sürücü Coşkun Güneş, aynı araçta bulunan İlyas Turgut Genç (31), Serdar Karademir (25), hafif ticari araç sürücüsü Necati Atav ile aynı araçta bulunan Hülya Bozkurt (38), Yeşim Arslan (39) ve Gülcan Arslan (34) ağır yaralandı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, 112 Acil ekipleri geldi. Araçlarda sıkışanlar ekipler tarafından çıkartılırken, 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Necati Atav ile kızı Gülcan Arslan hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.



Araçlardan yola yakıt dökülmesi nedeniyle Bartın Amasra yolu 2 saat trafiğe kapanırken, tatil için gelen araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.