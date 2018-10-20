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(Görüntülü) Otomobil dereye uçtu; sürücünün burnu bile kanamadı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Tuncer Çelik (62) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü

20 Ekim 2018 12:21

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, Tuncer Çelik (62) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Yalı Mahallesi 1814 Sokak\'ta meydana geldi. Bostanlı\'dan Nergis yönüne giden Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostanlı Deresi\'ne düştü. Kazadan yara almadan kurtulan Çelik kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik\'in herhangi bir yara almadığı belirlendi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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