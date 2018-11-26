(Görüntülü) Otomobil ağaca çarptı 3 yaralı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Çatalpınar Kavşağı\'nda meydana geldi. A.T.\'nin (22) kullandığı otomobil şehir merkezi yönüne giderken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü A.T. ile otomobilde bulunan Hatice Aldemir (24) ve Mustafa Tulunay (27) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Hatice Aldemir\'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan sürücü A.T.\'nin 0.75 promil alkollü olduğu kaydedildi.