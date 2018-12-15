(Görüntülü) Otizmli Mehmet'in midesinden plastik çay kaşığı, eldiven ve kablo çıktı 2  (BLURLU)

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne karın ağrısı şikayetiyle getirilen otizmli Mehmet Ekinci\'nin (14) midesinden plastik çay kaşığı, eldiven, poşet ve kablodan oluşan 2 kiloluk kitle çıktı.







Mardin\'de oturan Ekinci ailesi, sürekli karın ağrısı çeken otizmli oğulları Mehmet Ekinci\'yi Mardin Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada muayene edilen Ekinci, Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ekinci\'nin tetkiklerinde mide ve bağırsaklarında kitle tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler\'in başkanlığında ameliyata alınan Mehmet Ekinci\'nin mide ve bağırsaklarından plastik çay kaşığı, eldiven, poşet ve kablo çıkarıldı.







Şanlıurfa’da böyle bir operasyonun ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, hastanın kendilerine tümör, kanser ve yabancı kitle şüphesi ile getirildiğini söyledi. Dörterler, \"Tetkiklerden sonra hastayı acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatta midesini ve ince bağırsağını tümüyle dolduran kitle bulduk. Bunlar yaklaşık 2 kilogram kadar. Uzun süre yediğini düşündüğümüz kablo, eldiven gibi plastik muhtevadan oluşan kitleyi çıkardık. Hastamız başarılı ameliyatın ardından bu tafta taburcu edeceğiz\" dedi.







Doktorların böyle hastalarla sık sık karşılaşmadıkların kaydeden Doç. dr. Dörterler, şöyle devam etti:







\"Böyle hastalıklara birkaç yılda bir rastlıyoruz. Genelde saç, taş ve plastik yiyen ve psikolojik hastalığı olan hastalar. Midede ve bağırsakta plastik malzeme olması çok rastladığımız bir durum değil. Daha çok kıl, saç yiyen hastalarla karşılaşıyoruz ama ben ilk defa böyle bir hasta ile karşılaşıyorum. Tabi bunları yıllarca uzun sürede yediği için midesini ve bağırsağını doldurmuş, en sonunda muhteva bağırsakta bir delik açmış ve kana karışmıştı. Bu nedenle acil ameliyat yapmak zorunda kaldık.\"







Çocuğun babası Servet Ekinci de oğlunun otizmli olduğu için bakım evinde kaldığını, rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdüklerini belirtti. Oğlunun mide ve bağırsağından çıkanların kendilerini şaşırttığını ifade eden Ekinci, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.



