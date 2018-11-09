(Görüntülü) Otizmli Edanur'dan polislere mini konser

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü, 150 engelli çocuk ile ailelerini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde ağırladı. Çocuklar polis ağabeyleriyle birlikte ekip araçlarına binerken, 13 yaşındaki otizmli Edanur Altun, polislere ve arkadaşlarına söylediği şarkılarla mini konser verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonda 150 engelli çocuk ile aileleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne geldi. Burada bir araca gizlenen maddeyi bulan Narkotik köpeği \'Rona\' çocuklar tarafından alkış aldı. TOMA\'nın su sıkma gösterisi büyük beğeni toplarken, daha sonra trafik ve Yunus ekiplerinin motorlarına binen çocuklar polis büyükleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Programın sonunda 13 yaşındaki otizmli Edanur Altun, mikrofonu alarak polislere ve arkadaşlarına söylediği şarkılarla mini konser verirken, onu dinleyenler de şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Programın ardından polisler çocuklara hediye dağıttı.