(Görüntülü) Otel bahçesindeki asırlık zeytin ağaçlarından ödüllü zeytinyağı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da hizmet veren lüks otelin bahçesinde bulunan asırlık zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağı, en yüksek derece olan \'premium madalya\' ile ödüllendirildi. Otelde, temsili bir ödül töreni düzenlenerek, madalyalı zeytinyağı tanıtıldı. Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki bir otelin 180 dönümlük arazisinde bulunan 11\'i anıt ağaç özelliğine sahip 300\'ü aşkın zeytin ağacından elde edilen zeytinler, otelde tatil yapan turistlerin de katıldığı etkinliklerle toplanıp sıkıma gönderildi. 3 yıldır Zeytin Dostu Derneği ile yürütülen ortak çalışma sonucunda toplanan bu zeytinlerden elde edilen yağ, her yıl olduğu gibi bu sene de \'Ulusal Zeytinyağı Oscarları\' yarışmasına gönderildi. Geçen nisan ayında düzenlenen yarışmada, anıt ağaçlarından ve delice denilen aşısız zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerden belli oranlarda birleştirilerek elde edilen zeytinyağı, en yüksek derece olan \'premium madalya\' almaya hak kazandı. Otelde düzenlenen törende, Zeytindostu Derneği Genel Sekreteri Atilla Totoş ve Zeytindostu Derneği Muğla İl Temsilcisi Feridun Kaykı tarafından otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay\'a sertifika ve plaket verildi. Tulunay, Ege\'nin en büyük değerlerinden biri olan zeytin ağaçlarını, eylül ayından düzenlenen şenlikte otel müşterileri ile birlikte topladıklarını belirterek, \"Müşterilerimiz de bizimle birlikte her yıl zeytin hasadı heyecanı yaşıyor. Bu üretilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı da Ulusal Zeytinyağı Oscarları yarışmasında da en üst dereceyle ödüllendirildi. Bizde zeytinle ilgili şenliklerimizi yıl içinde 2 kez gerçekleştireceğiz. Eylül ayında hasat şenliği yapıyoruz. Buna Temmuz ayında düzenleyeceğimiz ikinci bir şenlik ekleyip, ürettiğimiz zeytinyağımızı da tanıtacağız\" dedi. Dünyanın Türk zeytinyağını tanıyacağına dikkat çeken Zeytindostu Derneği Genel Sekreteri Atilla Totoş da \"Zeytinyağına lezzetini veren yağ molekülleri değildir. Aromadan sorumlu polifenol dediğimiz moleküllerdir. Ağaç yaşlandıkça aromadan sorumlu molekülleri artar, güçlenir, güzelleşir, genç ağaçtan çok daha hoş yağ verir. Biz de bu yaşlı ağaçları bir miktar delice ile karıştırarak sıktık ve ortaya çıkan lezzet olağanüstü oldu\" dedi.