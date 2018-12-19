(Görüntülü) ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı (3)

BRANDALARIN ALTINDA YAKIT DOLU TANKERLER Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesindeki PKK/YPG\'li teröristler, kentin dört bir yanını brandalarla kaplamaya başladı. Daha önce tünel kazan teröristler, Türkiye\'den görünmemek için sokak başlarını brandayla kapatıp, toprakla da destekledi. Teröristler brandaların altına yakıt dolu tankerler koyarak, bomba tuzaklıyor. KENDİLERİNE KATILMAYANLARA İŞKENCE YAPIYORLAR Öte yandan ilçe merkezindeki sivil halka, kendilerine katılmaları için baskı yapan teröristler, olumsuz yanıt alınca da ilçe sakinlerini döverek, işkence yapıyor. Teröristlerin bugün ise ilçede yaşayan sivil halkın eline dövizler vererek, Türkiye\'nin olası operasyonunu protesto etmeleri için zorladıkları belirtildi. Bazı kişiler, ilçe meydanında toplanarak, Türkiye aleyhine sloganlar atıp, olası operasyonu protesto etti. Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)