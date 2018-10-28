(Görüntülü) Osmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgi

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE\'de Balkan Savaşı\'na katılan 174\'tncü Alay Komutanlığı\'na ait şehit ve gazi askerlerin kanının olduğu tespit edilen, kanlı sancak, sergilendiği Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde büyük ilgi görüyor. Osmanlı döneminde 1912-13 yıllarında Balkan Savaşı\'na katılan 174\'üncü Alay Komutanlığı\'nın üzerinde şehit asker ve gazilerin kanlarının bulunduğu sancak, Mimar Sinan\'ın ustalık eseri olan Tarihi Selimiye Cami Külliyesi\'ndeki Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde sergileniyor. Edirne\'nin kurtuluşunu simgeleyen üzerinde tevhit ve fetih süresinin ilk ayetinin bulunduğu gümüş püskülü sancak, 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı\'nca restorasyonu yapıldı. Üzerinde sancaktar askerlerin savaş sırasında yaralanması ve şehit olması sonucu akan kanlarının bulaştığı kısımların, koyu renkte belirli olarak bırakılarak restore edilen sancak, Türk askerinin sancağına ne denli bağlı olduğunu gösteriyor. Edirne Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kanlı sancağın, Türk ordusunun kanının son damlasına kadar çok önem verdiği bayrağına sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi. Hacıoğlu, Kanlı sancak 8 Ekim 1912\'de başlayan ve 1913\'de devam eden Balkan Savaşı\'nda Osmanlı Ordusu\'nun 174\'üncü Alayı\'nın kullandığı sancaktır. Sancak, etrafı gümüş püsküllerle çevrili üzerinde kelimeyi tevhit ve fetih süresinin ilk ayeti bulunmaktadır. Bu sancağı en önemli kılan özellik ise savaştan kalma kan izlerini hala sancağın üzerinde olmasıdır. Bunun anlamı da şudur, Türk insanı, Türk ordusu kanının son damlasına kadar, çok önem verdiği bayrağına ve sancağına sahip çıktığının göstergesidir. Bu sancak uzun süre böyle durunca deforme olmuştur, 2013 yılında Genelkurmay başkanlığımız tarafından restore edildikten sonra tekrar müzemize verilmiştir. Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde en çok ilgi çeken obje, bu kanlı sancaktır. Gaza odamızda bulunmaktadır ve o savaşın izlerini canlı hatıra olarak üzerinde bulundurduğu için gelen ziyaretçilerimizi oldukça duygulandırmaktadır dedi.