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(Görüntülü) Osmaniye'ye şehit ateşi düştü -2

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in (34) memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü

16 Ağustos 2018 20:46

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ADIYAMAN\'da PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in (34) memleketi Osmaniye\'deki baba ocağına ateş düştü.



Adıyaman\'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek\'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi\'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek\'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek\'e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu.



Şehit Tekerek\'in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek\'in cenazesinin, yarın Osmaniye\'de toprağa verileceği belirtildi.

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