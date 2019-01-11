(Görüntülü) Ortaköy'de kamyon yoldaki çukura düştü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ, Ortaköy\'de meşrubat yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.





Ortaköy\'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, meşrubat yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.