(Görüntülü) Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi\'ne haber verildi. Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.