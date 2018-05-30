(Görüntülü) Ortaca'da silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ Cihan KAYA ORTACA (Muğla), (DHA)Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, bir kişinin de yaralandığı kavgada tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Kutay Bilgiç\'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bilgiç\'in cenazesi ilk olarak Okçular Mahallesi, Marmarlı Mevkii\'nde bulunan baba ocağına getirildi. Burada hellallik alınmasının ardından Bilgiç\'in cenazesi saat 14.30 sıralarında Marmarlı Mezarlığı\'na götürüldü. Düzenlenen cenaze törenine Bilgiç\'in babası Ahmet Bilgiç, annesi Gülnaz Bilgiç, ağabeyi Rıza Bilgiç, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından bekar olan Bilgiç, toprağa verildi. BİRLİKTE İÇKİ İÇMİŞLER Öte yandan olayda yaralanan ve Ortaca Devlet Hastanesi\'nde tedavisi devam eden Selim Uysal\'ın ilk ifadesinde, kendilerini vuran şüpheli ile kısa bir süre önce tanıştıklarını, birlikte içki içtiklerini ardından olayda yaşamını yitiren Bilgiç\'in otomobili ile gideceği yere götürmek üzere yola çıktıklarını belirterek, Dalyan Mahallesi\'ndeki pazar yerine geldiğmizde tabancasını çıkartıp, bize peşpeşe ateş edip, kaçtı dediği öğrenildi. Jandarma, kendisini başka bir isimle tanıttığı belirlenen şüphelinin eşkalinin belirlendiği, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.