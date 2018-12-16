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(Görüntülü) Ormanda uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yusuf ÇINAR- Elif DURUR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ormanda uyuşturucu ticareti yaparken polisin baskınıyla gözaltına alınan emekli astsubay A

16 Aralık 2018 19:17

Yusuf ÇINAR- Elif DURUR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ormanda uyuşturucu ticareti yaparken polisin baskınıyla gözaltına alınan emekli astsubay A.D.\'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı. ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip- Tosya karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonla M.B., H.B., Y.C.A, Y.K. ve emekli astsubay A.D. gözaltına alındı. İki çuval içinde toplam 11 kilo 231 gram esrar, bir tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen 5 bin 715 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece \'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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