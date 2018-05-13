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Spor

(Görüntülü )Orhangazi'de yağlı güreş coşkusu

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Ata Sporları Festivali hafta sonu Yağlı Güreşler ile başladı

13 Mayıs 2018 01:00

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyesi tarafından düzenlenen 2\'nci Ata Sporları Festivali hafta sonu Yağlı Güreşler ile başladı. İznik Gölü Orhangazi sahilindeki Göl Spor Tesislerinde bu yıl ikincisi yapılan ve 400’ün üzerinde sporcunun katıldığı Güreşler renkli ve çekişmeli görüntülere sahne oldu. Orhangazi Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Yağlı Güreşleri AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi parti temsilciler, Meclis üyeleri ile birlikte Orhangazi ve bölgeden gelen binlerce güreşsever izledi. Orhangazi Belediyesi Yağlı Güreşlerine Minik 1, minik 2, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste küçük, deste büyük, küçük ayak, büyük ayak, orta ayak, orta büyük, baş altı ve başpehlivanlık güreşlerinde 400’ün üzerinde sporcu katıldı. Orhangazi yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık için ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve daha önce Kırkpınar Başpehlivanlıkları da bulunan 26 güreşçi katıldı. GÜREŞ AĞASI NİZAMETTİN KAYMAK OLDU Gün boyu devam eden Yağlı Güreşlerde güreş ağalığı açık artırması da yapıldı. Çok sayıda işadamının katıldığı Güreş Ağalığı açık artırmasını 100 bin TL bağış ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işadamı Nizamettin Kaymak oldu. Alt yaş kategorilerinin ardından Yağlı Güreşlerde baş altı ve başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Türkiye’nin en tanınmış cazgırlarından Pele Mehmet ile Balıkçı Sebo’nun yaptığı yağlı güreşlerde baş altı güreşlerinde finalde Kazım San\'ı mağlup eden Yusuf Tatlı elde ederken, baş altında üçüncülüğü Yücel Serinkan ve Barış Katmerlikaya paylaştı. BAŞPEHLİVAN İSMAİL KOÇ OLDU Orhangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2\'nci Ata Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen Yağlı Güreşlerde Başpehlivanlığı finalde Ünal Karaman\'ı mağlup eden İsmail Koç elde etti. Başpehlivanlıkta üçüncü Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil oldu. 2\'nci Orhangazi Yağlı Güreşleri\'nin sonunda ise ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, güreşlerde başaltı ve Başpehlivanlıklarda dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti. Başpehlivan İsmail Koç’a altın kemeri belediye başkanı Neşet Çağlayan tarafından verildi.

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