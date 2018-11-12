(Görüntülü) Organize sanayi bölgelerinin arıtma tesislerine sıkı denetim geliyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, 81 il ve ilçelerdeki Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin hükümet çalışması olarak geniş kapsamlı incelemeden geçirileceğini ifade ederek, \"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz\" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Birpinar, daha sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne geçti. İl müdürü Ömer Albayrak’tan ildeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Birpinar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından JAİKA kredisi ile Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan Batı atık ve su arıtma tesisini gezdi.



Türkiye\'deki bütün belediyeleri çevre konusunda denetleyeceklerini belirten Bakan Yardımcısı Birpinar, \"Bugün Tekirdağ’dayız. 81 ilimizdeki ilçelerdeki belediyelerimizi ait Organize Sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerini doğru çalıştırıp, çalıştırmadığı ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş ve kapsamlı bir merkezi hükümet çalışması başlatıyoruz. Çünkü bizim 2002\'den beri AK Parti iktidarı dönemlerinde özellikle çevre ile ilgili çok fazlaca çalışma gerçekleştirdik. Nehirlerin kirletilmemesi toprağın havanın ve suyun korunması adına yaptığımız bir sürü çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde beri başlattığı çevrecilik anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgilide sırf Tekirdağ\'da bugüne kadar 2002\'den beri yaptığımız yatırımların sadece atık su arıtma tesisleri ki bunların sayısı büyük çapta olanlara 25 adettir. Bunlara harcadığımız para 4 milyar lira civarında. Merkezi hükümetin bu harcadığı para, çünkü biliyorsunuz belediyelerimiz kendi imkanları ile bunları yapamıyor ama İller Bankası ile İPA projeleri ile ve aynı zamanda Devlet Su İşleri\'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı\'nın katkılarıyla burada atık su arıtma tesislerini bizzat yapıyoruz ve yaptırıyoruz\" diye konuştu.



Ergene havzasının korunması, kirletilmemesi ve daha temiz akması için ciddi bir bütçe harcadıklarını belirten Mehmet Emin Birpınar, \"Bu nehrin, buradaki toprağın kirlenmemesi için, suyun kirlenmemesi için, milyarlarca para harcıyoruz. iki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediyelere ait, OSB’lere ait tesislerin doğru çalışmadığı, depo çöp sahası da onları da biz destek verdik sıkıntılarının olduğunu gördük ve 481 bin lira civarında bir ceza uygulaması burada yapacağız. Bu sadece bu ile ait değil bundan sonra bütün Türkiye’deki belediyelere, eğer toprağı suyu ve havayı kirletiyorlarsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyeleri ve birlikleri fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz ve çevreyi kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz, çevre bizim ortak geleceğimiz, çocuklarımıza içebilecekleri biraz su, kullanabilecekleri biraz su, verim olabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri hava bırakmak istiyorsak, mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiçbir şekilde hiç kimsenin gözyaşlarına bakmamamız lazım. Çünkü bunlar çevreyi kirletiyorlarsa, geleceği karartıyorlardır\" dedi.



Çevreyi kirletenin kim olursa olsun denetimsiz kalmayacağını belirten Bakan Yardımcısı Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:



\"Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Hem yatırım yapıyoruz ama sadece işletmelerini doğru dürüst yapsınlar istiyoruz bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağımızı, sadece bu bölge değil ama havza bazlı olarak Gediz havzasında da aynı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Orada da aynı denetimlerin olacak. Yani nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. 481 bin lira bugün ve dünkü yapılan denetimlerde, bu havzadaki fabrikalara belediyelere uyguluyoruz.\"



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, ziyaretlerinin ardından Tekirdağ\'dan ayrıldı.