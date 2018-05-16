(Görüntülü) Ordu'nun fındık figürlü yeni stadyumu gelecek sezon açılıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentte 150 milyon TL\'ye yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli, UEFA standartlarına uygun, son teknoloji ile yapılan stadyumun gelecek sezonda tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesiyle, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl mahallesinde yapılan, tamamlandığında 150 milyon TL\'ye mal olacak olan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatını inceledi. Stadyum inşaatında 280 işçinin çalıştığını, inşaatın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten başkan Enver Yılmaz, \"Stat inşaatının başlamasından bu yana henüz bir yıl dolmamasına rağmen gelinen süreç oldukça memnuniyet verici. Normal süresinden daha kısa sürede bitmiş olacak. Türkiye\'de bu hızla devam eden başka bir stadyum inşaatı yok. Yüklenici firma, Ağustos ayında stadyumun tamamlanmasını öngörüyor. Buna opsiyon sağlayabiliriz. Serilen çimin futbola elverişli olup olmaması bir iki ay vakit alabilir. 280 işçinin çalıştığı bu stadı en kısa sürede sporseverlerin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz\" dedi. Stadyum projesinde 500 araçlık otopark, 16 adet asansör, 20 adet locanın olacağını, alttan ısıtmalı ve mor-beyaz renklerle çevresinin de donatılacağını vurgulayan Yılmaz, \"Fındık figürlü olacak olan stadyum önümüzdeki sezona yetiştirilecek. Bizim Ordululardan tek beklentimiz bu statlarına ve takımlarına sahip çıkmaları. Gelsinler tribünleri doldursunlar. Onlara muazzam bir tesis yapıyoruz. Böyle bir tesiste maç izlemenin keyfine varsınlar. Yaklaşık 150 milyon TL yatırımla yapılan bu tesisi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a, hükümetimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu. Başkan Enver Yılmaz, stadyumun tamamlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi\'ne devredileceğini, işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesi\'nin yapacağını da sözlerine ekledi.