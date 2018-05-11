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(Görüntülü) Ordu'da engellilere temsili askerlik

Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı tarafından engellilere yönelik Temsili Askerlik Yemin Töreni düzenlendi

11 Mayıs 2018 19:24

Malatya\'da 2\'nci Ordu Komutanlığı tarafından engellilere yönelik Temsili Askerlik Yemin Töreni düzenlendi. 2\'nci Ordu Komutanlığı\'na bağlı Altay Kışlası\'nda Engelliler Haftası nedeniyle \'Temsili Askerlik\' uygulamasına; 2\'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, gaziler, engelliler ile yakınları ve askerler katıldı. Malatya\'da yaşayan 21 engelli, bir günlük askerlik heyecanını doyasıya yaşadı. Sabah erken saatlerde Sivas yolu üzerinde bulunan Altay Kışlası\'na gelen zihinsel ve bedensel engelli 21 genç, burada askeri refakatçiler eşliğinde kendileri için hazırlanan üniformaları giydi. Ailelerin de katıldığı törende engellilere, esas duruş, selam verme, silah tanıma ve tören yürüyüşü eğitimleri verildi. Engelli askerler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yemin ederek, bir günlük de olsa asker olmanın sevincini yaşadı. Törende engelliler arasında Mekanik nişancılık yarışması düzenlendi. 2\'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 2\'nci Ordu Komutanlığı\'nın bir yandan hudut güvenliğini tesis ederken bir yandan da terörle mücadele harekatını başarı ve kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatını bu yıl da Zeytin Dalı Harekatını başarıyla tamamlamıştır diye konuştu. Konuşmanın ardından tören geçidi gerçekleştirildi. Engelli gençler, askeri bando eşliğinde birliğinin arkasından refakatçileri ile birlikte askeri tören geçişi gerçekleştirildi. Tören geçişi sırasında aileler ise mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarının en büyük isteği olan askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını gören anneler, bu anı gözü yaşlı olarak seyretti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen ?Zeytin Dalı Harekatı\' ile Güneydoğu\'da terörle mücadelede kullanılan Karar Hava Alaycılık bünyesine bağlı yerli üretim ATAK helikopterleri, Altay Kışlası\'nda alçak uçuşuyla gösteri yaparak törene katılanları selamladı.

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