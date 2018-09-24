(Görüntülü) Ömer Faruk Kavurmacı: Günah keçisiymişim gibi hissediyorum

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada tahliye talepleri reddedildi. 9 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 9 tutuklu sanık ile 36 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada bir tutuksuz sanığın ifadesinin alınmasının ardından, duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. KAVURMACI: TAHLİYEME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM Söz verilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın tutuklu damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, tutukluluğunun 746. gününü yaşadığını, bu duruşmada da FETÖ ile bir alakasının olmadığını anlayacağını belirtti. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını alkışladığı iddiasının doğru olmadığını savunan Kavurmacı şunları söyledi: \"Benim gibi ön sırada oturup alkışlayanlar tutuksuz yargılanıyor. Ben alkışlamayarak protesto ediyorum ve tutuklu yargılanıyorum. O konuşmanın ardından noter aracılığıyla resmi olarak istifa eden ilk ve tek kişi benim. Yargılamanın başından beri gerçekleştirdiğim savunmalara vakıfsınız. Bu savunmaların yargılamanın geri kalanında özgürlüğü kavuşmam için yeterli olması gerekiyor. Özgürlüğe kavuşamamam beni derinden yaralamaktadır. Hakkımda hala \'Kadir Topbaş\'ın FETÖ\'cü damadı en önde alkışlıyordu\' şeklinde algı haberlerinin yapılıyor. Algılara değil gerçeklere bakmanızı istiyorum. TUSKON yönetim kurulu eski üyelerinden, tutuklu olan tek sanık benim. Günah keçisiymişim gibi hissediyorum. Her savunmamda aleyhime yöneltilen suçlamaları kanıtlamam rağmen aynı gerekçelerle tutukluluğumun devamına karar verildi. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum.\" \"TUSKON\'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA NE KATILDIM, NE DE İMZAM VAR\" Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen tutuklu sanıklardan ünlü baklavacı Faruk Güllü de yurtdışında oturum izni olmasına rağmen kaçmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminde saat 03.00\'e kadar polislerle beraber tankların gidişini engellemeye çalıştığını , telefon kayıtlarında FETÖ ile iltisaklı kişilerle görüşme kaydının olmadığını söyledi. Sanık Güllü, \"Bank Asya ile olan tüm sıkıntılarımı içeren mailleri mahkemeye sunduk. Bu banka beni batırmak için bana haciz koydu, beni iflasın eşiğine getiren banka Bank Asya\'dır. Raporlarda da Bank Asya\'da para artışımın olmadığı sabittir. Benim TUSKON ile 2010 yılından sonra hiçbir ilişkim kalmamıştır. TUSKON\'da gerçekleştirilen toplantıya ne katıldım, ne de imzam var. Şirket araştırmalarında teröre finansman sağlamaya yönelik hiçbir belgeye rastlanılmadığını öğrenmekteyiz. Kaçmadım ve gizlenmedim, iş yerine gidip teslim oldum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Diğer sanıklar da tahliyesini talep etti. 10 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Tolga Güven, Şafak Koca, Çetin Tekdemir, Ahmet Tuzlu, Mehmet Ali Göv, Suat Barış, Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer\'in tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verdi. Duruşma 17 Aralık\'a ertelendi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6\'şer aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.