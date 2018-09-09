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(Görüntülü) Ömer Emin, Beyşehir Gölü'nde boğuldu

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'da, ailesiyle birlikte piknik yapan Ömer Emin Eraydın (17), yüzmek için girdiği Beyşehir Gölü'nde boğuldu

09 Eylül 2018 22:50

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'da, ailesiyle birlikte piknik yapan Ömer Emin Eraydın (17), yüzmek için girdiği Beyşehir Gölü\'nde boğuldu. 

Olay, saat 13.00 sıralarında, Beyşehir ilçesindeki Üstünler Karaburun plajında meydana geldi. Konya\'nın Ilgın ilçesinden Beyşehir Gölü kenarına ailesiyle piknik yapmak için gelen Ömer Emin Eraydın, yüzmek için suya girdi. Bir süre kıyıda yüzen Eraydın, açıldıktan sonra gözden kayboldu. Eraydın\'ın kıyıya dönmemesi üzerine aile fertleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Göle gelen dalgıçlar, kıyıdan 100 metre açıkta ve 3 metre derinde Ömer Emin Eraydın\'ın cansız bedenini buldu. Eraydın\'ın cesedi sudan çıkarılırken, ailesi, sinir krizi geçirdi. Ömer Emin Eraydın\'ın cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Jandarma, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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