(Görüntülü) Ölüdeniz hava oyunları festivali başladı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, 56 ülkeden 800 paraşüt pilotunun katıldığı 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın zirvesindeki törenle başladı. Babadağdan havalanan paraşütçüler gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturdu. Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalin başlaması nedeniyle düzenlenen tören, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın 1700 metre pistinde yapıldı. Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 150\'ye yakın yamaç paraşütü pilotu törene katıldı. Fethiye Belediye Bandosu\'nun konser verdiği törende, Babadağ\'dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. 2020 DÜNYA HAVA OLİMPİYATLARI FETHİYE\'DE YAPILACAK Törenin açılış konuşmasını yapan Saatcı, 2020 Dünya Hava Olimpiyatları\'nın Fethiye\'de yapılacağını ifade ederek, \"Teleferik projesiyle birlikte bu tesis, 2020 Dünya Hava Olimpiyatları\'nda bizi çok daha farklı noktaya getirecektir. Adını bir şehitten alan Fethiye\'ye de hava oyunlarıyla anılmak yakışır. Hep beraber Fethiye\'yi belli bir noktaya taşımak için omuz omuza, bütün arkadaşlarımızla, hiç ayrım gözetmeksizin hizmete devam ediyoruz\" dedi. THK Genel Başkanı ve aynı zamanda Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı olan Kürşat Atılgan ise \"THK 1997\'deki ilk dünya hava oyunları olimpiyatlarını aldıktan sonra ülkemize 2 ayrı çok önemli turizm sahası açtı. Bunlardan biri balon turizmi, biri de yamaç paraşütü turizmi. Bu iki alanın ekonomimize katkısı 150 milyon dolar. Ama emin olun bundan 5-10 sene sonra milyar dolarları bulacaktır. Babadağ\'da gerçekleştirilecek olan gerek teleferik gerekse birçok tesisin artmasıyla sadece buradan milyar dolarları bulan turizm hareketi olacak ve Fethiye halkı da refahını arttıracak ve kendine düşen payı alacak\" diye konuştu. Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir de \"Fethiye bir doğa cenneti. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Uluslararası standartta görünüyor. Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet. Bu güzelliklere hep beraber sahip çıkmalıyız\" dedi. PARAŞÜTLERLE AKROBASİ ŞOVU Çekişmeli ve renkli gösterilere sahne olacak festival, 21 Ekim\'de sona erecek. 5 gün boyunca, yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı\'ndan izlenebilecek.