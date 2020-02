(Görüntülü) Olimpiyat hayaline ok atıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - OKÇULUK Milli Takımı sporcusu Samet Ak (17), atış yaparken, parmaklarının, kaslarının çok acıdığını belirterek, \"Acı çektim ama asla pes etmedim. Şimdi de hayallerime ok atıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmak istiyorum\" dedi. Mersin\'de çiftçilikle geçimini sağlayan Ak ailesinin oğlu Samet, evinin yakınındaki okçuluk tesislerinde antrenman yapan sporcuları izleyerek, bu spora merak saldı. Emekli baba ve ev kadını annesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında okçuluk sporuna başlayan Samet, farklı yaş kategorilerinde kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından geçen yıl milli takıma seçildi. Ay yıldızlı formayla ilk yılında Klasik Yay Karışık Kadet Takımı\'nda Selin Şatır ile Avrupa şampiyonluğu kazanan Samet, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları\'nda katılmaya hak kazandı. \'HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK\' Avrupa Şampiyonası\'nda kazanılan altın madalya ile okçuluk sporunda tanınır hale gelen Samet Ak ile takım arkadaşı Selin Şatır, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi 2 sporcu ile temsil etme hakkı sağladı. 6 Ekim\'de Arjantin\'de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatı\'na hazırlıklarını Antalya\'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde sürdüren Samet Ak, \"Hayallerim çok büyük. Gençlik olimpiyatlarında hem bireysel hem de karışık milli takımda altın madalya kazanmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda da hem erkek milli takım, hem karışık takım, hem de bireysel olarak madalya kazanmak istiyorum\" diye konuştu. \'ACI ÇEKTİM AMA ASLA PES ETMEDİM\' Okçuluk sporunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Samet, şunları söyledi: \"6 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Geçen yıl milli takıma seçildim. Okçuluk benim için vazgeçilmez bir şey. Ben ok atmadığım, antrenman yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Yoğun antrenman ve çalışmalarım sonucunda milli takıma girmeyi hak ettim. Milli takımdaki ortam çok güzel. Arkadaşlarım, antrenörlerimle çok iyi takım ortamı oluşturduk. Bu yıl önemli başarılar kazandık. Çalışan herkes milli takıma seçilebilir. Milli takımda yer almak imkansız değil. Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Milli takıma girebilmek için çok çalıştım. Gecemi gündüzüme kattım. Geç saatlere kadar antrenman yaptım. Milli takıma girebilmek için antrenmanlarda atış yaparken, parmaklarım, kaslarım çok acıdı. Acı çektim ama asla pes etmedim. Şimdi de hayallerime ok atıyorum.\" FOTOĞRAFLI