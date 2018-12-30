(Görüntülü) Öldürülen Pınar'ın babası cenazede isyan etti: İnsanlık utansın (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2\'ncisi olan ve sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Pınar Çoban (31), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları içinde konuşan ve kadına şiddete lanet eden baba Mustafa Çoban, \"Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. İnsanlık utansın\" dedi. Olay, cuma günü akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban\'a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, \"Pınar\'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum\" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Sarıçam ve Çoban\'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI KOYULDU Yaklaşık 7 yıl önce yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle doktorun telkinleriyle spora başlayan ve vücut geliştirmede 2014\'te kainat 8\'incisi, 2016\'da da 4\'üncü, geçen yıl ise Almanya\'da kainat 2\'ncisi olan Pınar Çoban için Bornova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yunus Emre Karadere Camii\'nde düzenlenen törene Çoban\'ın annesi Nesrin, babası Mustafa Çoban, yakınları ve sevenleri katıldı. Çoban\'ın tabutunun üzerine Türk Bayrağı örtüldü. Cenaze namazının ardından Çoban için helallik alındı. Daha sonra ise çoban Hacılarkırı Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı. \'KADIN KATLİAMINA SON VERİLSİN\' Cenazede gözyaşları içinde konuşan ve kadına şiddete lanet eden baba Mustafa Çoban, \"Kadınların hunharca katledildiğini görüyoruz. Bunları görsünler artık. İnsanlık utansın. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Çünkü biz kadından doğuyoruz. Çocuğum cinayete değil, kadın katliamına kurban gitti. Bu son olmayacak. Bunu biliyoruz ama bu son olsun artık. Kadınların rahatça öldürüldüğü, rahatça tecavüz edilebildiği bir ülkede yaşamak istemiyoruz artık\" dedi. Anne Nesrin Çoban 11 yaşındaki kız torununun annesiz kaldığını söyleyip, \"Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseyi öldürmesinler. Onun çocuğu annesiz kaldı. Onun yavrusunu da düşünmediler. Benim çocuğumu öldürdüler\" dedi. EVİNE ÇAĞIRMIŞ Öte yandan, Çoban\'ın yakınları olay öncesi Ferhan Sarıçam\'ın \"Kendime zarar vereceğim\" diyerek Pınar Çoban\'ı aradığı, talihsiz kadının da bunun üzerine sevgilisinin evine gittiğini belirtti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.