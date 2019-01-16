(Görüntülü) Okullar tatil olunca, gece yarısı kartopu oynadılar

Kocaeli,(DHA)- KOCAELİ\'de yoğun kar yağışı etkili olurken, okulların tatil olması ile birlikte çocuklar gece aileleri birlikte kartopu oynadı.

Kocaeli\'de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli\'de Çarşamba günü okullar tatil edildi. İzmit Kent Ormanı\'na gelen vatandaşlar, okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenerek kartoppu oynadı.

Yolların karla kaplanması nedeniyle bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler yolları açık tutmak için büyük çaba gösterdi. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollarda durmaksızın çalışma yapan ekipler, özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğun çaba harcadı.