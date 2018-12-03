T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

03 Aralık 2018 18:13

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Ekipler kamyonun kasasına yüklü traktör römorkunun içerisindeki sanayi tipi 4 oksijen tüpünün içerisine gizlenmiş toplam 26 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIROlaylaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEkiplerUyuşturucuya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24