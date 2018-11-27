(Görüntülü) Okmeydanı'nda 1 kişinin gözlerini kaybettiği silahlı saldırı davasında karar (Arşiv)

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI\'nda geçtiğimiz yıl park meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından, iki çocuk babası Şahin Mumci\'yi (34) silahla yaralayarak görme yetisini yitirmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve suç tarihinde yaşı 17 olan A.E.K 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan baba Karabey K.\'nın ise beraatine karar verildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, tutuklu suça sürüklenen çocuk A.E.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan babası Karabey K. ve şikayetçi Şahin Mumci de duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatı, \"Yaşı küçük müvekkilim A.E.K. olay günü okuldaydı. Şikayetçi Şahin Mumci\'nin eşi Gamze Mumci, \'Eşinin kendisini vuranı görmediğini\' söylemişti. Ayrıca Şahin Mumci ve ailesinin ifadelere göre başka iki hasmı daha olduğu açıktır. Sadece hasım oldukları için müvekkillerim burada yargılanıyorsa diğerleri de getirilsin, dosyada müvekkilimin suçu işlediğine dair somut delil yoktur, beraatini talep ediyorum\" dedi. BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER Tutuksuz sanık Karabek K. ise son savunmasında, \"Beraatime karar verilmesini istiyorum ayrıca oğlumun da beraatini talep ediyorum\" dedi. Babası ile Şahin Mumci\'nin internet kafede kavga ettiği gün orada olmadığını söyleyen tutuklu sanık A.E. K. ise, \"İçinde olmadığım bir olaydan dolayı tahrike kapılarak olayı gerçekleştirdiğim iddia ediliyor, Suçlamaları kabul etmiyorum. Asıl mağdur olan benim. Bir yıldır bununla uğraşıyorum eğitimime devam edemiyorum. Avukatımın savunması doğrultusunda beraatimi talep ediyorum\" dedi. OĞULA 8 YIL HAPİS, BABAYA BERAAT Mahkeme heyeti, sanık Karabey K.\'nın öldürmeye azmettirme suçundan beraatine karar verdi. Oğlu A.E.K ise, mağduru öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.E.K hakkında iyi hal indirimi yapmayan heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi. ŞİKAYETÇİ MUMCİ: İTİRAZ EDECEĞİM Duruşma sonrasında Şahin Mumci basın mensuplarının soruları üzerine, \"Adalet yok. Ben mağdur olduğum halde babaya beraat, oğluna indirimli ceza verildi. İtiraz edeceğim, hukuki yollara devam edeceğim. Sanık mağdur olduğunu söyledi, mağdur olan kim? Ben miyim, o mu? Gözümü kaybettim. Babası azmettirdi ama beraat etti\" dedi. OLAYIN GEÇMİŞİ İddianamede, 30 Nisan 2017\'de park halinde duran araç içinde şoför koltuğunda oturan mağdur Şahin Mumci\'nin silahla ateş edilmesi sonucu yaralanması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mağdur Mumci\'nin ifadesinde, aracın camlarının kapalı vaziyetteyken 7 el arka arkaya ateş edildiğini ve bir merminin başına isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybettiğini, nakliye işiyle uğraştığını, daha önceki bir tarihte Karabey K. ile park yeri meselesi yüzünden tartıştığını, bu şahsın olayın ardından kendisini tehdit ettiğini ve peşini bırakmayacağını, Karabey K.\'nın azmettirmesiyle kendisini başka bir kişinin yaralamış olabileceğini söylediği kaydedildi. Kamera kayıtlarından ateş eden şahsın Karabey K.\'nin oğlu A.E.K olduğunun tespit edildiği, ancak A.E.K.\'nın suçlamayı kabul etmediği belirtildi. A.E.K. hakkında \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken; babası hakkında da öldürmeye azmettirme suçundan dava açıldı.