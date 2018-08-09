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Spor

(Görüntülü) Okçuluk Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda hedef 4 altın madalya

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - OKÇULUK Milli Takımı, 2018 Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın madalya hedefliyor

09 Ağustos 2018 13:30

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - OKÇULUK Milli Takımı, 2018 Açık Hava Avrupa Şampiyonası\'nda 4 altın madalya hedefliyor. Okçuluk Milli Takımı, 26 Ağustos\'ta Polonya\'da düzenlenecek 2018 Açık Hava Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya\'da başladı. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri\'nde günde iki antrenman yapan okçuluk milli takımı, 2018 Açık Hava Avrupa Şampiyonası\'nda 3 klasik erkek, 3 klasik bayan, 3 makaralı yay erkek ve 3 makaralı bayan sporcuyla mücadele edecek. Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, şampiyonada okçuluk milli takımının 12 sporcuyla Türkiye\'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını vurguladı. Şampiyona hedeflerini anlatan Ergin, \"Amacımız bundan önceki dönemde Gençler Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Kupası yarışmalarında yakaladığımız başarıyı tekrarlamak ve ülkeler sıralamasında en üst seviyede yer almak. Şampiyonada 4 altın madalya kazanmayı hedefliyoruz\" dedi. Bireysel anlamda sezona iyi başlayan performansı üst seviyede olan sporcuların başarısından memnun olduğunu dile getiren Ergin, \"Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, klasik yay bayanlarda 3 bayan sporcumuz çok iyi durumda. Makaralı yayda Demir Elmaağaçlı, bayanlarda da Yeşim Bostan\'dan altın madalya beklentimiz var\" diye konuştu.

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