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(Görüntülü) Öğretmen ve öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi duygulandırdı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bulunan Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı

10 Kasım 2018 15:49

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde bulunan Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 10 Kasım\'a özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı. Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü 80\'inci ölüm yıl dönümünde hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk\'ün doğduğu yılı ve hayatını kaybettiği yıl ve 9.05\'i saat üzerinde gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Lise, Devrek Belediyesi\'nin desteğiyle hazırladıkları videoyu sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yayılan video yüzlerce kez paylaşıldı.

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