(Görüntülü) Öğretmen çifte ateş eden sanık hakkında mahkeme kararını verdi

ÇORUM,(DHA) Çorum\'da evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen çiftin davasında karar çıktı. Tutuklu yargılanan sanık Caydırmak için havaya ateş ettim. Kötü bir niyetim yoktu? dedi. Olay 2017 yılı Ekim ayında Çorum?un Buharaevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü\'Qnde müfettiş İbrahim K. ile öğretmen eşi Meral K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çiftin, otomobile binmek üzereyken, aralarında önceden husumet bulunan Ahmet Fevzi B. tarafından önleri kesildi. Saldırgan elinde tabanca ile karı kocanın üzerine yürüyerek havaya ateş etti. Bu sırada İbrahim K. otomobiline binip uzaklaştı. Olay yerinde kalan eşi Meral K. ise Ahmet Fevzi B. ile tartışmaya başladı. Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan Meral K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi B. elindeki tabancayla havaya ateş etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. KARAR ÇIKTI Hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma suçlarında dava açılan sanık, Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.Meral K?nin idarecilik yaptığı okulun elektrik işlerini ihale ile aldığını ifade eden sanık, Ben Meral hanımı rahatsız etmedim. Bana Meral hanımın ilgisinin olduğunu sandım. Meral Hanım bazı konuları eşine anlatmış, Eşi beni tehdit etmişti. Bu konuyu konuşmak için gitmiştim. Meral hanım ve eşi sabah evden çıkmıştı. Meral hanımın eşinin elini beline attığın gördüm. Ben de silahıma sarıldım. Silahım tutukluk yapmıştı. Tutukluğu giderirken silah ateş aldı ve araçlarına isabet etti. İbrahim K, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kötü bir amacım yoktu dedi. Meral K. ise Ahmet Fevzi B\'nin yalan söylediğini iddia ederek, Şahsın beni rahatsız ettiğini eşime söylemiştim. Eşim bu kişiyi uyarmıştı. Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunmuştuk. Olayın olduğu gün Ahmet Fevzi B. kapımızın önüne kadar gelip, eşimi hedef alarak ateş etti. Eşimde aracıyla uzaklaştı. Uzaklaşmasa daha kötü şeyler olabilirdi diye konuştu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Fevzi B\'ye 6136 sayılı kanuna muhalefet ve ateşli silah bulundurma suçundan 10 ay hapis ve 500 TL para cezası, silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 2 bin TL para cezası, kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veridi. Toplamda 2 bin 500 TL para, 3 yıl 9 ay da hapis cezasına çarptırılan sanık, cezaevinde kaldığı süre gözetilerek adli kontrol şartı ile tahliye edildi.