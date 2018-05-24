(Görüntülü) Öğrencilerin okçuluk sevdası

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-(DHA)ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde okçuluk kursu açıldı. İlçedeki öğrenciler kursa yoğun ilgi gösterdi. Profesyonel okçu olmak isteyenler için ilçede açılan kurstaki derslere katılan öğrenciler, 2 aylık eğitimin ardından profesyonel okçu olacak. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki de, öğrencileri ziyaret etti. Ekşi, ata sporu okçuluğun yeni nesillere aktarıldığını belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapılan sosyal faaliyetler hızla çeşitlenerek artıyor. Profesyonel bir okçu hocamızla beraber Çelikhanlı gençlere okçuluk eğitimi vermeye başladık. Daha önce görev yaptığım Aydın ilimizde de okçuluk eğitimini almış ve bu işe başlamıştım. Bu benim için ekstradan aynı zamanda bir sürprizde oldu. Çelikhan gençlerimizde de bir ilgi var. Gençlerimize sosyal faaliyetler açısında bulundukları ev ve okul stresinde sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığı gençlerimizi bu tür etkinliklerde de yardımcı olacağını dedi.