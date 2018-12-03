T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 'Noel Baba', deniz paraşütüyle halkı selamladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 ay sürecek festivalde, Hristiyanların yılbaşı kutlamalarının simgesi Noel Baba, deniz paraşütüyle halkı selamladı

03 Aralık 2018 14:28

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 1 ay sürecek festivalde, Hristiyanların yılbaşı kutlamalarının simgesi Noel Baba, deniz paraşütüyle halkı selamladı. Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel baba\' figürünü bir araya getiren Marmaris Yeni Yıl Festivali, çeşitli etkinliklerde sürüyor. Festival kapsamında Noel Baba kıyafetli bir kişi, deniz paraşütüyle Marmaris semalarından halkın yeni yılını kutladı. İlçe kıyılarına yakın uçan Noel Baba\'yı fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. Noel Baba, kendisini görenlere el salladı. Ayrıca Marmaris\'e festival için şehir dışından gelen vatandaşlara, ücretsiz olarak deniz paraşütü deneyimi yaşatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisHristiyanlarınNoel BabaTürkAtaHristiyanNoelMarmaris Yeni Yıl FestivaliFestivalMarmarisAyrıca Marmaris
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24