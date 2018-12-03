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(Görüntülü) Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (6)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verildiği, yarın çalışmaların devam edeceği bildirildi

03 Aralık 2018 22:02

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç\'u arama çalışmalarına ara verildiği, yarın çalışmaların devam edeceği bildirildi.

KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Ekiplerin, bacağında platin bulunan Karakoç\'u kar altında metal dedektörü ile arayacağı, Samsun AFAD tarafından da bölgeye \'Aprek\' isimli kadavra köpeğinin getirildiği öğrenildi. Türkiye\'de az sayıda bulunan ve özel yetiştirilen kadavra köpeklerinden \'Aprek\'in çalışmalara dahil edileceği öğrenildi. Ayrıca, Samsun, Erzurum, Malatya, Bursa ve Niğde\'den AFAD, JAK, UMKE ve AKUT görevlilerinden oluşan 25 kişilik uzman ekibin de Demirkazık Dağı\'na, Kemal Karakoç\'un kaybolduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çığ düşen alanın 800 metrelik bir alanı kapsadığını saptayan ekipler ise bölgede uzun sopalarla çalışma yaptı.

KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bölgede gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının yeniden başlayacağı bildirildi. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü, \"Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak\" dedi.

 

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