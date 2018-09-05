(Görüntülü) Niğde OSB kendi elektriğini üretiyor

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde Organize Sanayi Bölgesi?nin (OSB) 100 dönümlük arazisine güneş panelleri kurulduğunu belirterek, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini söyledi. Tesiste toplamda 23 bin adet panelle üretim yaptığını söyleyen Başkan Altunbaş şunları dedi 1 megavat 18-20 dönüm arazi üzerinde 6 trafoda uygulandı. Her 1 megavatlık ünitenin trafosuyla toplamda 6 megavat enerji üretmiş oluyoruz. OSB açısından verimli bir tesis oldu. Toplam 6 milyon dolar maliyeti var. Özel bir banka ile kredi çekerek yaptık. Kredimiz 1 yıl ödemesiz 8 yıl ödemeli olacak. Tesisimiz ürettiği enerji ile 6 buçuk yılda kendini amorti edecek. Aylık faturamız 160 bin dolar civarında. 6 buçuk sene sonrasında 450-500 bin TL sanayimize gelir bırakacak. Sanayicimizden borçlanma almadık. 7-8 aylık üretimimizde çizelgelerde görüneceği gibi çok işlevsel olarak çalışıyor dedi. Arazi yapısının uygunluğuyla tek kalemde yapılan tesisin Karapınar Enerji Santrali ile eş değer olduğunu belirten Altunbaş, Niğde?de ortalama ışınlanma saat 1600-1700 saat civarında. En yakın olan Karapınar Santralidir. Orada tozlaşma yoğunluğu var ama Niğde?de daha iyi bir bölgede diye konuştu.