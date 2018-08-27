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(Görüntülü) Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan Esme M

27 Ağustos 2018 12:17

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da intihar etmek için Seyhan Nehri\'ne atlayan Esme M. (38), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kadının Girne Köprüsü\'nden Seyhan Nehri\'ne atladığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polisler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrıda bulundu. Kadının, polisin çağrılarını yanıtsız bırakması üzerine yüzme bilen iki kişi, suya girdi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kıyıya çıkarıldı. İsminin Esme M. olduğu belirlenen kadının titrediğini gören bir kişi, tişörtünü çıkarttı, onun üzerine örttü. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen Esme M., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Esme M.\'nin intihara teşebbüs nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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