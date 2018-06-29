(Görüntülü) Narkotik operasyonunda dikkat çeken 'duvar yazıları'

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik uygulamasında satışa hazır bonzai ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları da polislerin dikkatini çekti.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Canik ilçesine bağlı Soğuksu ve Karşıyaka mahallelerinde \'torbacı\' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kafe, internet kafe, kahvehane, metruk binalar, sokak araları ve şüpheli iş yerlerinin kontrol edildiği uygulamada narkotik köpekleri de görev aldı. Uygulamada 134 kişinin kimlik sorgulamaları, 38 araç, 11 iş yeri, 17 metruk bina kontrol edildi.



Aramalar neticesinde bir kahvehanede 1 paket bonzai ele geçirilerek olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edilip, toplam 4 bin 722 lira para cezası uygulandı. 2 amaç dışı bıçak ele geçirilirken 227 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli ile silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



Polis uygulamasında mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları ilginç anlar yaşattı. Bir duvar yazısında \"Şimdiki aşklar narkotik baskını gibi, yat yere yat yat yat\" yazısı ise dikkat çekti.